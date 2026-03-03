ترمب: الإيرانيون خسروا قواتهم العسكرية وقادتهم وفات الأوان على التفاوض

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أن إيران فقدت جزءاً كبيراً من قواتها وقادتها العسكريين، مشيراً إلى رفضه التفاوض الآن.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "إيران حاولت فتح قنوات تواصل مع الولايات المتحدة، إلا أنه رفض ذلك"، معتبراً أن "الوقت لم يعد مناسباً للحديث الوقت تأخر".

وأضاف أن "الدفاعات الجوية والبحرية الإيرانية، إضافة إلى منظومات القيادة والسيطرة، جرى تدميرها بالكامل"، مؤكداً أن "الضربات الأميركية حققت أهدافها العسكرية الأساسية وأضعفت قدرات إيران على الرد والمناورة".

وفي وقت سابق من اليوم، دعت وزارة الخارجية الإيرانية، مجلس الأمن الدولي الى القيام بمسؤولياته ووقف العدوان على إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.