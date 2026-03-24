ترمب: الإيرانيون بلا زعيم ويريدون إبرام صفقة معنا

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحقق إنجازات جيدة في إيران، وأن طهران تسعى لإبرام اتفاق "بأي ثمن" في ظل التطورات العسكرية الجارية.

وقال ترمب في تصريحات صحفية، أن "إيران لم يعد لديها زعيم"، وأن الولايات المتحدة "حققت النصر" وأن الإيرانيين "يريدون بشدة التوصل إلى صفقة".

وأكد أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربات كبيرة، قائلاً إن "القوات الجوية والبحرية الإيرانية لم تعد موجودة"، وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات تم القضاء عليها، إلى جانب تراجع كبير في مخزون الصواريخ.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تصول وتجول" في أجواء العاصمة الإيرانية طهران، مضيفاً أن المفاوضات مع إيران جارية حالياً، رغم عدم وضوح الطرف الذي يتم التفاوض معه بشكل كامل.

وأوضح أن فريقاً يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية ماركو روبيو يتولى إدارة المحادثات، مشدداً على أن بلاده "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وطهران وافقت على عدم امتلاك هذا السلاح"، بحسب قوله.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي، إن القوات الإيرانية أطلقت نحو 100 صاروخ باتجاه حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، مؤكداً أنه تم اعتراضها جميعاً.

وبحسب قوله، كان من المقرر تنفيذ ضربة على محطة كهرباء كبيرة داخل إيران، إلا أن إدارته "أحجمت عن ذلك"، في ظل استمرار المفاوضات الجارية.