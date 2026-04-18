ترمب: إيران لا تستطيع ابتزازنا وسننتظر لنهاية اليوم (تحديث)

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، أن المحادثات مستمرة مع إيران، مشيراً إلى الحصول على بعض المعلومات بشأن مضيق هرمز بحلول نهاية اليوم.

وقال ترمب في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز: "إننا نتحدث مع إيران والمحادثات تجري بشكل جيد جداً، وسترد إلينا بعض المعلومات بشأن مضيق هرمز وإيران بحلول نهاية اليوم".

وأضاف: "أرادوا إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى"، مردفاً أن "إيران لا تستطيع ابتزازنا".

وذكر الرئيس الأميركي: "لا أدري لماذا انتظرنا 47 عاماً قبل أن نتحرك لمواجهة إيران، ولم يتصد أي طرف لإيران منذ 47 عاماً كما تصديت أنا لهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد ترمب، أن المفاوضات مع إيران تشهد تقدماً، مشيراً إلى أن "الأمور تسير بشكل جيد"، مع توقع استمرار المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما جدد ترمب، أمس الجمعة، تأكيده بأن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران باتت قريبة من الانتهاء ولن تتجدد مرة أخرى وذلك سريان وقف إطلاق النار تهميداً لتحقيق سلام شامل عقب صراع عسكري استمر طيلة 40 يوماً في المنطقة.