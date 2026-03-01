ترمب: القيادة الجديدة في إيران ترغب بالحوار ووافقت على التحدث معهم

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أن القيادة الجديدة في إيران أبدت رغبتها في الحوار، مشيراً إلى أنه سيتحدث معهم قريباً.

وقال ترمب، في تصريحات لمجلة "أتلانتيك"، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إنه لا يستطيع تحديد توقيت دقيق لبدء المفاوضات، مشيراً إلى أن بعض الإيرانيين الذين شاركوا في جولات التفاوض خلال الأسابيع الأخيرة فارقوا الحياة.

وأضاف أن الإيرانيين خرجوا إلى الشوارع وهم يهتفون فرحاً بما حدث، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن ترمب يفكر بإنهاء العملية العسكرية ضد إيران بشكل سريع، بعد أن أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من أبرز قادة المؤسسة العسكرية، ومن بينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد الحرس الثوري.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حربا على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.