ترمب: الجيش نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا

شفق نيوز - واشنطن

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، عملية إنقاذ الفرد الثاني من طاقم طائرة "F-15" المتحطمة في إيران بأنها واحدة من "أكثر" عمليات البحث والإنقاذ "جرأة" في تاريخ الولايات المتحدة.

وذكر ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الجيش الأميركي دفع بعشرات الطائرات المزودة "بأكثر الأسلحة فتكاً" في العالم لاستعادة عضو الطاقم، وهو ضابط برتبة عقيد.

وكشف الرئيس الأميركي أن "المحارب الشجاع" كان يتواجد خلف خطوط "العدو" في جبال إيران الوعرة وسط مطاردة من القوات الإيرانية، مشيراً إلى أنه رغم إصابته "سيكون بخير".

وأوضح أن هذه العملية تعد "الأولى" في الذاكرة العسكرية التي يتم فيها إنقاذ طيارين أميركيين بشكل منفصل من عمق أراضي "العدو".

وقال ترمب: "تعمدنا عدم تأكيد إنقاذ الطيار الأول يوم أمس لحماية العملية الثانية.. لن نترك أي جندي خلفنا"، مضيفاً أن نجاح المهمتين يثبت "تحقيق هيمنة وتفوق جوي ساحق في الأجواء الإيرانية".

في غضون ذلك، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصدر أميركي مطلع، عن تعطل طائرتي نقل أميركيتين داخل "قاعدة نائية" في إيران أثناء تنفيذ مهمة الإنقاذ، مؤكدة صدور أوامر بتفجير الطائرتين المعطلتين ميدانياً لمنع الاستيلاء عليهما من قبل القوات الإيرانية.