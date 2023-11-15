تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي يحطم رقماً قياسياً جديداً عام 2022

شفق نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، عن تسجيل رقماً قياسياً جديداً لتركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض خلال العام 2022.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس، بمناسبة نشر التقرير السنوي للغازات الدفيئة، إن تركيزات الغازات في الغلاف الجوي، المسؤولة عن تغير المناخ، حطمت الأرقام القياسية مجدداً العام الماضي، ما يشير إلى اتجاه تصاعدي من غير المرجح أن يعكس مساره.

وأضاف "على الرغم من عقود من التحذيرات التي أطلقها المجتمع العلمي. فإننا نواصل التحرك في الاتجاه الخطأ".

فلأول مرة، في عام 2022، تجاوز المتوسط العالمي لتركيزات ثاني أكسيد الكربون، وهو أهم الغازات الدفيئة، ما كان عليه قبل الثورة الصناعية بنسبة 50%.

واستمرت هذه الزيادة هذا العام، وفق التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قبل أسبوعين من مؤتمر الأطراف "كوب28" منذ اتفاق باريس والذي سيعقد في الفترة من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل في دبي.

كما حطمت تركيزات الميثان "CH4" ومستويات أكسيد النيتروز "N2O" الأرقام القياسية في العام الماضي، مسجلة أكبر زيادة سنوية لها على الإطلاق.