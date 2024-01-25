تركيا وإيران تعززان تعاونهما الاقليمي بـ 10 اتفاقيات

شفق نيوز/ أبرمت إيران وتركيا، 10 اتفاقيات للتعاون، بهدف تعزيز الاستثمارات وتطوير التعاون الاقتصادي والإقليمي، لا سيما حيال الظروف الخاصة بغزة.

وأوضحت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن البلدين وقعتا 10 وثائق خلال الاجتماع الثامن للجنة العليا للتعاون المشترك بينهما في العاصمة التركية أنقرة، حيث حضر التوقيع رئيسي البلدين، إبراهيم رئيسي، ورجب طيب أردوغان.

وكان رئيسي قد غادر طهران أمس الأربعاء، باتجاه أنقرة، لحضور الاجتماع رفقة وفد سياسي واقتصادي رفيع، حيث استقبلهم أردوغان خلال مراسم رسمية، ومن ثم عقد الرئيسان قمة ثنائية مغلقة، ليبدأ بعد ذلك الاجتماع الثامن للجنة التعاون العليا المشتركة بين البلدين.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس الإيراني ونظيره التركي، مؤتمرا صحفيا مشتركا لشرح نتائج هذه الزيارة أمام وسائل الإعلام.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت كل من إيران وتركيا اعتزامهما زيادة حجم التجارة المشتركة لتصل إلى 30 مليار دولار سنويًا، وذلك من خلال تعزيز التعاون البنكي والجمركي، وكذلك التعاون في مجالات الغاز والطاقة والكهرباء والترانزيت وتطوير التجارة الحدودية.

وأكد الجانبان على وجود إرادة حاسمة لدى رئيسي البلدين لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية، كما طرح مساعد وزير الخارجية الإيراني المشاكل التي تعيق نشاط سائقي الشاحنات في حدود بازركان - غوربولاغ (شمال غرب)، مطالبا مدراء المعابر الحدودية في كلا البلدين بتكثيف الزيارات المتبادلة وتحديد إجراءات تسهيل حركة الشاحنات.