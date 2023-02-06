تركيا وسوريا.. حصيلة ألفية لضحايا الزلزال المرعب

شفق نيوز / تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الواقعة على الشريط الحدودي لتركيا وسوريا، فجر يوم الاثنين، حاجز الألف مابين قتيل ومصاب.

وذكرت وزارة الصحة السورية، في بيان مقتضب، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "111 شخصا لقي مصرعه، و516 آخرين تعرضوا لإصابات في محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس، جراء الزلزال المدمر".

من جانبها أفادت وزارة الصحة التركية، بـ"مصرع 76 شخصاً وإصابة 440، في محافظات غازي عنتاب، وكهرمان مرعش، وأديمان، ديار بكر، ملاطية، أورفة".

وضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، ووقع الزلزال الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم.

وكانت تركيا قد أعلنت فجر الاثنين، حالة الطوارئ على المستوى الرابع في البلاد جراء الزلزال، والذي يتيح تلقي مساعدات دولية.