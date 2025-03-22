تركيا.. وثيقة تكشف ردود "إمام أوغلو" على التهم الموجهة له

شفق نيوز/ نفى رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، التهم الموجهة إليه، وذلك بعد احتجازه منذ يوم الأربعاء الماضي على خلفية اتهامه بـ"الفساد والإرهاب".

ونقلت وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز، يوم السبت، عن إمام أوغلو قوله في معرض دفاعه عن نفسه "أرى اليوم خلال استجوابي أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".

ويخرج عشرات الآلاف من الأتراك إلى الشوارع في احتجاجات تتسم بالسلمية في الغالب منذ يوم الأربعاء، عندما اعتقل إمام أوغلو على خلفية تهم مثل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.

وأوغلو شخصية معارضة بارزة وهو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.

ووصفت المعارضة احتجاز أوغلو، بأنه محاولة انقلاب، وهو يتوج فيما يبدو حملة قانونية استمرت شهوراً على معارضين وُصفت بأنها محاولة سياسية لإسكات المعارضة.

وكان أردوغان حذر، أمس الجمعة، من أن تركيا لن تتسامح مع حدوث عنف في الشوارع أو اضطرابات عامة.

وجاء هذا التحذير بعد احتجاجات على مدى يومين في إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى، بما في ذلك جامعات، مما أدى إلى وقوع بعض الاشتباكات. واستخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق بعض الحشود، وأغلقت الشوارع.