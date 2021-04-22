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تركيا.. مؤسس عملة مشفرة يحتال بـ2 مليار دولار ويفر هارباً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-22T14:26:00+0000
تركيا.. مؤسس عملة مشفرة يحتال بـ2 مليار دولار ويفر هارباً

شفق نيوز/ قالت وسائل إعلام تركية، إن فاروق فاتح أوزر، مؤسس منصة العملات التركية المشفرة THODEX، هرب إلى خارج تركيا، من مطار إسطنبول، يوم 20 أبريل، وبحوزته 2 مليار دولار.

وأكدت صحيفة صباح التركية، أن المدعي العام فتح تحقيقا ضد أوزر بتهمة الاحتيال، من خلال أنظمة المعلومات، وذلك عقب تقديم العديد من الشكاوى ضده.

وكشفت الصحيفة، أن أوزر ذهب إلى تيرانا عاصمة ألبانيا، وقد أغلقت الشركة أنظمة الإنترنت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحيفة، أن المدعي العام بإسطنبول فتح تحقيقا بشأن الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في إسطنبول منطقة كاديكوي؛ وذلك بتهمة الاحتيال المشروط وإنشاء منظمة إجرامية.

وكشفت التحقيقات، أن أوزر قام بإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام وتويتر، وسافر من مطار إسطنبول في يوم 20 أبريل.

وتتحدث تقارير إعلامية عن عمليات احتيال طالت أكثر من 400 ألف مشترك.

وكان المحامي عبد الله أسامي كيران، تقدم بشكوى جنائية ضد مؤسس المنصة ومديرها التنفيذي، وبحسب تصريحات كيران، فإن المنصة تضم 400 ألف عضو، من بينهم 390 ألف عضو ناشط في عمليات التداول.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن المنصة أوقفت بشكل مفاجئ عملها يوم الأربعاء، بسبب ما قالت إنها صفقة شراكة غير محددة.

وتعتبر منصة Thodex واحدة من العديد من المنصات المحلية التي يستخدمها الأتراك للاستثمار في الأصول المشفرة حيث يسعون إلى التحوط ضد التقلبات في العملة المحلية والتضخم المرتفع.

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