تركيا.. مقتل 5 جنود بانفجار مصنع صواريخ في أنقرة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، بمقتل 5 جنود جراء انفجار وحريق وقع في مصنع للصواريخ والمتفجرات بالعاصمة أنقرة.

وأفادت وكالة "إخلاص" التركية، بوقوع انفجار في ساعات الصباح في مصنع MKE للصواريخ والمتفجرات في منطقة المداغ في أنقرة، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الانفجار الذي وقع في قسم الإنتاج بالمصنع، كما تصاعد الدخان فوق المصنع بعد الانفجار.

وبحسب الوكالة، تم إرسال عدد كبير من رجال الشرطة والإسعاف وإدارة الطوارئ ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، فيما تواصل رجال الإطفاء في أنقرة جهودهم في البحث والإنقاذ داخل المصنع.