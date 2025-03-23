تركيا.. إمام أوغلو يدعو لتظاهرات احتجاجاً على احتجازه

شفق نيوز/ دعا عمدة إسطنبول التركية، أكرم إمام أوغلو، يوم الأحد، إلى الخروج بتظاهرات في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على قرار احتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيقات تتعلق بتهم فساد.

ووصف إمام أوغلو في منشور على منصة "إكس" العملية القانونية المتعلقة باحتجازه بأنها "إعدام خارج نطاق القضاء تماماً"، وقال إن هذا يعني "خيانة لتركيا".

وقال إمام أوغلو في منشور آخر، بعد قرار احتجازه، إنه "لن يستسلم"، وأضاف: "معاً سنتصدى لتلك الضربة وتلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا... أقف بشموخ ولن أركع".

وفي وقت سابق من اليوم، قضت محكمة تركية باحتجاز إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم فساد، ولم تصدر قراراً فيما يتعلق بتهم الإرهاب. وتم نقل إمام أوغلو إلى سجن مرمرة لتنفيذ القرار.

وقالت المحكمة: "على الرغم من وجود شكوك قوية بشأن مساعدة منظمة إرهابية مسلحة، وبما أنه تقرر بالفعل احتجازه (على ذمة المحاكمة) بسبب تهم بارتكاب جرائم مالية، فإن (اعتقاله على ذمة المحاكمة؛ بسبب تهم تتعلق بالإرهاب) لا يعتبر ضرورياً في هذه المرحلة".

ومَثل عمدة إسطنبول أمام محكمة تركية، أمس السبت، لأول مرة منذ اعتقاله الأربعاء الماضي، بتهمتي الفساد والإرهاب.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها "رويترز" أن إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة، أجاب على ما لا يقل عن 70 سؤالاً خلال استجوابه من قبل الشرطة، نافياً جميع التهم الموجهة إليه.

ونقلت وثيقة عن إمام أوغلو قوله في معرض دفاعه عن نفسه خلال استجواب شرطة مكافحة الإرهاب له: "أرى اليوم خلال استجوابي أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".

وندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالاعتقال، وقال إن له دوافع سياسية، وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني.

وتظاهر الآلاف في العديد من المدن التركية رفضاً لتوقيف إمام أوغلو، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين بالقرب من مبنى بلدية إسطنبول، فيما اشتبك متظاهرون مع الشرطة في مقاطعة إزمير الساحلية الغربية، والعاصمة أنقرة، لليلة الثالثة على التوالي، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

ومنذ الأربعاء الماضي، يخرج عشرات الآلاف من الأتراك إلى الشوارع في احتجاجات بعد اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد المنافس السياسي الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات 2028، ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.