تركيا: لا نقاش بشأن الانسحاب من سوريا قبل الدستور والانتخابات

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تناقش مسألة التنسيق بشأن الانسحاب من سوريا حتى يتم التوصل إلى اتفاق على دستور جديد، وإجراء انتخابات، وتأمين الحدود.

وأضاف الوزير، أن تركيا وسوريا قد تعقدان اجتماعات ضمن جهود التطبيع إذا توفرت الظروف المناسبة.

وكانت دمشق قد اشترطت انسحاب تركيا من الأراضي السورية كشرط لأي تطبيع للعلاقات بين البلدين.

وفي سياق آخر، أعرب وزير الدفاع التركي عن رضا أنقرة بصفقة شراء 70 مقاتلة من طراز F-16 ومعدات تحديث من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن خطوات الصفقة تسير كما هو مخطط.

وقال غولر في تصريحات صحفية "نأمل أن يكتمل المشروع دون أي مشاكل حتى يتم تسليم آخر طائرة"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف غولر أن المسؤولين من البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي يواصلون مناقشة تفاصيل الصفقة.