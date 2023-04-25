تركيا: قواتنا لن تنسحب من شمال العراق وسوريا حاليا

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الثلاثاء، أن قوات بلاده لن تنسحب "في الوقت الراهن" من شمالي العراق وسوريا.

وقال في مقابلة متلفزة نشرت وكالة الأناضول التركية الرسمية مقتطفات منها، إن "انسحابنا من شمال العراق وشمال سوريا يعني توقف عملياتنا العسكرية ضد الإرهاب واقتراب الإرهابيين من حدودنا وهذا يشكل تهديدا لأمننا القومي" حسب تعبيره.

وأضاف أن "التنظيمات الإرهابية ستملأ الفراغ الذي سيحدث في حال انسحبت القوات التركية من شمال سوريا"، معتبرا أن "الأمن القومي وأمن الحدود بالغ الأهمية بالنسبة لأنقرة".

وتشن القوات المسلحة التركية الجوية منها والبرية ومنذ سنوات عمليات عسكرية واسعة ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة داخل حدود اقليم كوردستان العراق.

وعن الوضع السوري، شدد تشاووش أوغلو بالقول: "لا نطمع في اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية، ولا يمكننا الانسحاب من الشمال السوري إلا حين يستتب الأمن ويعود الاستقرار الكامل إلى تلك المناطق".

وردا على سؤال عن احتمال عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد، قال: "نعم احتمال اللقاء قائم، لكن يجب أولا تحضير خريطة طريق لهذا اللقاء تتضمن عدم فرض شروط مسبقة ودراسة المرحلة السياسية ومكافحة الإرهاب وإحلال الاستقرار في سوريا".

وأردف: "التواصل مع النظام السوري مفيد إذا كنا نريد إعادة اللاجئين السوريين، وإذا كنا نريد مواصلة مكافحة الإرهاب بشكل أكثر فاعلية، وإذا أردنا الحفاظ على وحدة أراضي سوريا".

وأكد أنه في حال لم يتم إحلال الاستقرار في سوريا، فإن الآثار السلبية على تركيا ستكون كبيرة.

ولفت إلى أن تركيا لا تثق بالولايات المتحدة وفرنسا فيما يخص مكافحة الإرهاب، مبينا أن واشنطن تواصل دعم بي كي كي/ واي بي جي".

المصدر/ الاناضول