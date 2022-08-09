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تركيا: قواتنا تستهدف في العراق العناصر الارهابية فقط والكورد اخوة لنا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-09T11:51:25+0000
تركيا: قواتنا تستهدف في العراق العناصر الارهابية فقط والكورد اخوة لنا

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الثلاثاء، إن قوات بلادها تستهدف في شمال العراق عناصر حزب العمال الكوردستاني فقط، وقال إن الكورد في هذه البلاد أخوة لنا.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في جلسة على هامش المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك بالعاصمة أنقرة، وفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

ونقلت الوكالة عن آكار قوله، إن الجيش التركي هو الوحيد الذي كافح إرهابيي تنظيم "داعش" وجها لوجه، وحقق نجاحات كبيرة.

وأضاف أن "هدف القوات المسلحة من عملياتها الخارجية، هو مكافحة الإرهاب وتأمين حدود البلاد وأمن مواطنيها من الاعتداءات والهجمات الإرهابية".

الوزير قال أيضا "عبر عملية درع الفرات بشمال سوريا حيّدنا 4 آلاف و500 إرهابي من داعش، وللأسف لم يظهر حلفاؤنا الغربيون التضامن في مكافحة حزب العمال الكوردستاني، كما أظهروه في مكافحة داعش".

وكان تسعة مدنيين على الأقلّ بينهم نساء وأطفال قد لقوا حتفهم وأصيب 23 آخرون بجروح في قصف طال منتجعاً سياحياً في ادارة منطقة زاخو في إقليم كوردستان في شهر تموز الماضي، وحمّلت السلطات العراقية تركيا مسؤولية القصف إلا أن أنقرة نفت ذلك.

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