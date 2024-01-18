تركيا قلقة من التوترات بين إيران والعراق وباكستان وتدعو لضبط النفس

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية التركية، يوم الخميس، عن قلقها إزاء التوترات بين إيران والعراق وباكستان، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نعرب عن قلقنا إزاء التطورات المتصاعدة إثر الهجمات الإيرانية على أهداف داخل الأراضي العراقية والباكستانية، التي أعقبها هجمات باكستانية على بعض الأهداف داخل الأراضي الإيرانية هذا الصباح".

وأكّدت الخارجية في بيانها ضرورة حل المشكلات على أساس الصداقة والأخوَّة القائمة وفقاً للاحترام المتبادل لسيادة البلدان وسلامتها الإقليمية، في إطار المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة بصفة خاصة.

كما أعربت الخارجية عن أملها في حل جميع القضايا من خلال الحوار والتعاون بلا مزيد من تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

ودعت الخارجية التركية "دول إيران والعراق وباكستان الصديقة والشقيقة إلى التهدئة وضبط النفس".

وأكّدَت أن "تركيا على استعداد لتبادل خبراتها والمساهمة مع دول المنطقة للتوصل إلى حلّ سلمي".