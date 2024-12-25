تركيا.. قرار بزيادة الأجور 30% في 2025

شفق نيوز/ قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع الحد الأدنى الشهري للأجور في عام 2025 بزيادة 30 بالمئة عن 2024.

وقال أردوغان، إن "صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيبلغ 22104 ليرات تركية (630.36 دولارا) في عام 2025".

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة.

ويؤثر القرار على نحو تسعة ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.

وتشير حسابات بعض المحللين استنادا إلى دراسات البنك المركزي إلى أن زيادة الأجور 25 بالمئة سترفع التضخم السنوي بما يتراوح بين 1.5 و خمس نقاط مئوية.

وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09 بالمئة في نوفمبر من أعلى مستوى سنوي بلغ 75 بالمئة في مايو، لأسباب على رأسها تشديد السياسات النقدية والمالية. ومع ذلك، كان تحسن الأرقام أبطأ مما كان متوقعا سابقا وفقا للبنك المركزي.