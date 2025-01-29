تركيا.. عزل رئيسة بلدية كوردية لانتمائها لـ"العماليين"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم الأربعاء، عزل رئيسة بلدية سيرت، جنوب شرقي البلاد، صوفيا ألاغاش؛ بسبب صدور حكم سابق بحبسها 6 سنوات و3 أشهر، لإدانتها بالانتماء إلى اتحاد المجتمعات الكوردستانية، التابع لحزب العمال الكوردستاني.

وقالت الداخلية التركية، في بيان، إنه تم تعيين والي سيرت، كمال كيزيل كايا، وصياً على البلدية، وإن الإجراءات ضد ألاغاش، التي تنتمي إلى حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للكورد، مؤقتة".

وغالباً ما تعلن الداخلية التركية أن إجراءات عزل رؤساء البلديات مؤقتة، لكنهم لا يعودون إلى مناصبهم التي حصلوا عليها عبر الانتخابات.

ومنذ الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس (آذار) 2024، اعتقلت أو عزلت السلطات التركية 10 رؤساء بلديات، عدد منهم من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وأغلبهم من حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب"، وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي ويشغل 57 مقعداً من بين 600 مقعد، لاتهامهم، غالباً، بدعم (حزب العمال الكوردستاني).