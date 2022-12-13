تركيا: سنفعل ما يلزم لاقتلاع PKK من سوريا والعراق

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لن تسمح أبدا باستمرار تواجد حزب العمال الكوردستاني في سوريا والعراق، وأن أنقرة ستفعل ما يلزم لاقتلاع هذا الحزب من هاتين الدولتين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مناقشة موازنة وزارة الخارجية التركية بالجمعية العمومية للبرلمان، وفقا لما نشرته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الثلاثاء.

وأوضح تشاووش أوغلو أن تركيا تواصل مساعيها الرامية للقضاء على الإرهاب على الصعيدين العسكري والدبلوماسي.

وأشار إلى أن الأجهزة الاستخباراتية التركية والسورية تواصل اتصالاتها منذ فترة، مضيفا: "إذا تصرف النظام بواقعية، فنحن مستعدون للعمل سويًا على محاربة الإرهاب والعملية السياسية وعودة السوريين".