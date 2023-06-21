تركيا: سنحقق نتائج إيجابية بتعاوننا مع العراق في مكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، يوم الأربعاء، أن بلاده والعراق سيعززان التعاون في مكافحة الإرهاب، معرباً عن ثقته بتحقيق نتائج جيدة في هذا المجال.

وقال غولر خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان التركي بأنقرة، إن بلاده تواصل مكافحة الإرهاب "بوتيرة وحزم متزايدين، وسنعزز التعاون مع العراق ونحصد نتائج إيجابية في نهاية المطاف"، وفقاً لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

وردا على سؤال حول لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في أنقرة أمس، وتأثيره على مكافحة الإرهاب، أوضح غولر "بالطبع له تأثير، سنعزز من تعاوننا مع العراق، وسنحصل على نتائج إيجابية في نهاية المطاف".

ويوم أمس الثلاثاء، عقد أردوغان وبارزاني لقاء مغلقا في أنقرة بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وكان قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الفريق أول ركن، عبد الوهاب الساعدي، قد ألمح في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي، إلى إمكانية تنفيذ عمليات ضد تنظيم حزب العمال الكوردستاني "PKK" على غرار العمليات ضد التنظيمات الإرهابية الأخرى، في حال صدور تعليمات من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.