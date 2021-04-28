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تركيا.. رصد 5 إصابات بالسلالة الهندية في إسطنبول

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-28T16:14:48+0000
تركيا.. رصد 5 إصابات بالسلالة الهندية في إسطنبول

شفق نيوز / أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، يوم الأربعاء، رصد 5 إصابات بسلالة كورونا الهندية في إسطنبول.

وأكد قوجة في تصريحات صحفية، "وضع المصابين بهذه السلالة تحت الحجر الصحي".

وفي شأن آخر لفت وزير الصحة التركي، إلى توقيع وزارته اتفاقية لـ"تلقي 50 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك V) خلال 6 أشهر"، مبينا أن "الشحنة الأولى ستصل في أيار القادم".

وتابع "سنتسلم أكثر من 30 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتك في شهر حزيران المقبل أيضا"، موضحا أن الوزارة "قررت ترك مدة 6-8 أسابيع ما بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح فايزر-بيونتك".

وأشار قوجة، إلى أن "دراسات المرحلة الثانية للقاح كورونا المحلي اكتملت، وستبدأ الاستعدادات لتجارب المرحلة الثالثة والأخيرة في الأيام القليلة القادمة".

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