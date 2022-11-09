سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تركيا .. حريق ينهي حياة اسرة سورية بينهم (8) أطفال

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-09T14:55:51+0000
تركيا .. حريق ينهي حياة اسرة سورية بينهم (8) أطفال

شفق نيوز / لقي تسعة سوريين، بينهم ثمانية أطفال، حتفهم، اليوم الأربعاء، في مدينة بورصة شمال غرب تركيا، بعد اندلاع حريق في شقتهم، فيما بينت السلطات انه ناجم عن موقد حطب.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن حاكم بورصة يعقوب كانبولات قوله إن "هناك تسع جثث في الداخل، ثماني منها تعود لأطفال".

وأشار كانبولات إلى أن "الضحايا التسع من الجنسية السورية".

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن الضحايا هم "امرأة وأطفالها الستة الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و10 أعوام بالإضافة إلى ولدَي شقيقتها ويبلغان 11 و12 عاما".

أما الوالد الذي كان عائدا إلى منزله وقت اندلاع الحريق بعد حضور جنازة في اسطنبول، فاختنق بالدخان أثناء محاولته إنقاذ أسرته، وفق وكالة الاناضول.

وكتب رئيس بلدية المدينة علي نور أكتاش على تويتر أن الحريق ، ربما نتج عن "موقد حطب كان في الشقة التي سكنتها حديثا العائلة اللاجئة في تركيا منذ العام 2017".

ويعيش 3,7 ملايين لاجئ سوري على الأقل في تركيا وفق الأرقام الرسمية، وصل معظمهم منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، بحسب فرانس برس.

related

صويلو لا يستبق التحقيقات بتورط حزب العمال بحرائق تركيا

Date: 2021-08-02 13:33:00
صويلو لا يستبق التحقيقات بتورط حزب العمال بحرائق تركيا

تركيا تكافح لاحتواء حريق الغابات من البر والجو

Date: 2022-06-24 07:03:41
تركيا تكافح لاحتواء حريق الغابات من البر والجو

حرائق واسعة في خمس دول توقع قتلى وتشرد الآلاف

Date: 2020-10-11 04:49:31
حرائق واسعة في خمس دول توقع قتلى وتشرد الآلاف

"في كارثة هي الأعنف منذ قرن".. المياه تغمر مدناً شمال تركيا بعد موجة حرائق

Date: 2021-08-12 07:33:47
"في كارثة هي الأعنف منذ قرن".. المياه تغمر مدناً شمال تركيا بعد موجة حرائق

اندلاع حريق قرب برج خليفة في دبي.. فيديو 

Date: 2022-11-07 07:31:40
اندلاع حريق قرب برج خليفة في دبي.. فيديو 

بينهم عراقيون.. تركيا تضبط 11 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد

Date: 2021-09-18 12:42:06
بينهم عراقيون.. تركيا تضبط 11 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد

الأسد يكشف عن تفاصيل ما تقوم به تركيا في سوريا

Date: 2019-12-16 16:47:16
الأسد يكشف عن تفاصيل ما تقوم به تركيا في سوريا

مصر واليونان توقعان اتفاقية لترسيم الحدود تفجر غضب تركيا

Date: 2020-08-06 18:13:24
مصر واليونان توقعان اتفاقية لترسيم الحدود تفجر غضب تركيا