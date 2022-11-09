تركيا .. حريق ينهي حياة اسرة سورية بينهم (8) أطفال

شفق نيوز / لقي تسعة سوريين، بينهم ثمانية أطفال، حتفهم، اليوم الأربعاء، في مدينة بورصة شمال غرب تركيا، بعد اندلاع حريق في شقتهم، فيما بينت السلطات انه ناجم عن موقد حطب.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن حاكم بورصة يعقوب كانبولات قوله إن "هناك تسع جثث في الداخل، ثماني منها تعود لأطفال".

وأشار كانبولات إلى أن "الضحايا التسع من الجنسية السورية".

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن الضحايا هم "امرأة وأطفالها الستة الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و10 أعوام بالإضافة إلى ولدَي شقيقتها ويبلغان 11 و12 عاما".

أما الوالد الذي كان عائدا إلى منزله وقت اندلاع الحريق بعد حضور جنازة في اسطنبول، فاختنق بالدخان أثناء محاولته إنقاذ أسرته، وفق وكالة الاناضول.

وكتب رئيس بلدية المدينة علي نور أكتاش على تويتر أن الحريق ، ربما نتج عن "موقد حطب كان في الشقة التي سكنتها حديثا العائلة اللاجئة في تركيا منذ العام 2017".

ويعيش 3,7 ملايين لاجئ سوري على الأقل في تركيا وفق الأرقام الرسمية، وصل معظمهم منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، بحسب فرانس برس.