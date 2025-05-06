تركيا.. إحباط مخطط لإرسال "بيجر" مفخخ إلى لبنان

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، يوم الثلاثاء، عن إحباط الاستخبارات التركية، مخطط لإرسال أجهزة النداء الآلي (بيجر) مفخخة إلى لبنان.

‎وذكرت صحيفة "صباح" التركية، أن الاستخبارات التركية أحبطت إرسال شحنة مكونة من 1300 جهاز "بيجر" مفخخة مماثلة لتلك التي انفجرت في عملية إسرائيل ضد "حزب الله" في لبنان، في سبتمبر/ أيلول 2024.

‎وجاء في منشور للصحيفة التركية أن "مديرية الاستخبارات الوطنية التركية، تلقت بلاغًا يفيد بوصول شحنة أجهزة نداء مشابهة لتلك التي انفجرت في لبنان (17-18 سبتمبر/أيلول الماضي)، إلى إسطنبول. كانت الشحنة على متن رحلة جوية من هونغ كونغ في 16 سبتمبر الماضي، تحمل 850 كيلوغرامًا من البضائع، وكان من المقرر إرسالها إلى لبنان، في 27 سبتمبر".

‎وذكرت الصحيفة أن "الشحنة عبارة عن طعام محضر مسبقا، لكن خبراء المتفجرات في مطار إسطنبول فحصوها، وتبين أن صناديق هذه الأطعمة تحتوي على 1300 جهاز نداء آلي (بيجر) من طراز "غولد أبولو" مع شواحن لها، و710 شواحن لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وكابلات وبطاريات".

‎وتم تسليم الشحنة إلى خبراء الأدلة الجنائية للفحص، حيث وجدوا أنها تشبه أجهزة النداء الآلي والراديو التي انفجرت في لبنان، و"تم العثور على مادة متفجرة تزن 3 غرامات في كتلة البطارية وأجهزة الاستدعاء يمكن أن تنفجر عند استقبال إشارة قوية... كما تم العثور على متفجرات في شواحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة"، بحسب ما ذكرته الصحيفة التركية.

وبعد فترة وجيزة، دقّ مسؤولو مطار إسطنبول ناقوس الخطر بشأن طائرة أخرى تحمل شحنة من تايوان كان من المفترض إرسالها إلى بيروت، لكن لم يتم العثور على أي متفجرات أثناء عمليات التفتيش، حسبما ذكرت الصحيفة، وتم استجواب صاحب الشركة التركية التي استلمت الشحنة، لكن الشكوك الموجهة ضده لم تتأكد.

وكان عملاء سابقون في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الـ"موساد"، قد صرحوا لقناة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، في وقت سابق، أن العملية بدأت قبل 10 سنوات من تفجير أجهزة الراديو وأجهزة النداء اللآلي (بيجر)، في سبتمبر/أيلول 2024.