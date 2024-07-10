تركيا تؤكد إصرارها على التوغل بعمق 40 كم داخل العراق

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، يوم الأربعاء، أن بلاده عازمة على إنشاء ممر أمني بعمق 30-40 كيلومترًا على طول الحدود مع العراق وسوريا وتطهير المنطقة مما وصفهم بـ"الإرهابيين".

وقال غولر، في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، إن تركيا تهدف إلى "إنشاء صناعة دفاعية مستقلة تمامًا تعتمد على الإنتاج المحلي والوطني، وبالتالي تعزيز اقتصاد البلاد والمساهمة في استقلال تركيا".

وأضاف أن "التقنيات (الحربية) المذكورة مختلفة بدءا من المركبات البرية والبحرية والجوية ومسيرات ومروحيات وأسلحة، وذخائر ذكية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي وحرب إلكترونية".

وتابع غولر: "نحن عازمون على إنشاء ممر أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومترًا على طول حدودنا مع العراق وسوريا وتطهير المنطقة بالكامل، وسنواصل العمليات حتى يتم تحييد آخر عنصر منهم".