تركيا تُحيد 4 "عُماليين" في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكوردستاني شمالي العراق وسوريا.

ووفقا لبيان صدر عن الدفاع التركية، فإن القوات التركية حيّدت اثنين من عناصر حزب العمال الكوردستاني في منطقة عملية "المخلب – القفل" شمالي العراق.

وأضاف البيان كما حيدت القوات التركية اثنين من حزب العمال الكوردستاني في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا".

وكانت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن استخبارات بلادها "حيّدت" القيادي في حزب العمال الكوردستاني "فرات سيريهان" المطلوب بالنشرة الرمادية، من خلال عملية في شمال العراق (إقليم كوردستان).

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر في الاستخبارات التركية، قولها، إن "سيريهان هذا الاسم الحركي لـ(هوكير باطمان)، خطط لعملية ضد القوات التركية في شمال سوريا عام 2016".

وأوضحت أن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد سيريهان وعدد من عناصر الحزب برفقته في منطقة "كارة"، حيث كانوا يتواجدون بهدف تنفيذ عملية ضد القوات التركية.