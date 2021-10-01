تركيا توقف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية

أعلنت شركة "كارادينيز" التركية المالكة لباخرتي الطاقة، فاطمة غول وأورهان بيه مع لبنان، وبالتالي التوقف عن إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية.

وقال متحدث باسم الشركة إنه "اعتبارا من الأول من أكتوبر، انتهى عقدنا مع شركة كهرباء لبنان، وبالتالي، سنباشر بعملية انسحاب الباخرتين. إننا ندرك تماما أزمة الطاقة الحادة في البلاد. خلال السنوات الثماني التي زاولنا العمل فيها في لبنان، وعلى الرغم من كل التحديات، بذلنا كل ما في وسعنا لدعم الشعب اللبناني والحكومة للتصدي للتحديات الجوهرية التي يواجهها البلد. نتمنى الأفضل لرئيس مجلس الوزراء وحكومته والبلد ككل في الأشهر والسنوات المقبلة".

وتشغل شركة "كارادينيز" باخرتيها منذ العام 2013، حيث قامت بتزويد لبنان بإحدى مصادر الطاقة الأقل كلفة والأكثر موثوقية، وبتوليد حوالى 370 ميغاواط أي 25 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة في لبنان وما يعادل 4-6 ساعات التغذية الكهربائية في اليوم.