تركيا توجه ضربات جوية على مواقع "عمّالية" في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، توجيه ضربات جوية في إقليم كوردستان العراق، وشمال سوريا، أسفرت عن تدمير 25 هدفا لحزب العمال الكوردستاني، ومقتل عدد منهم.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الغارات استهدفت مواقع لحزب العمال في منطقتي هاكورك وقنديل في العراق وكذلك في شمالي سوريا، وأدت لتدمير 25 هدفا عبارة عن كهوف وملاجئ ومخازن ذخيرة ومواد متفجرة بالإضافة لقتل عدد من المسلحين.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، بوقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد قتلى حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان العراق وسوريا، إلى 23 عنصراً، ضمن عمليات تنفذها أنقرة رداً على مقتل 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع العماليين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية في الإقليم.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب - القفل" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني، في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، ضمن إقليم كوردستان.