تركيا تتهم حزب العمال الكوردستاني بقتل 13 مدنياً في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اتهم مسؤول تركي، يوم الأحد، حزب العمال الكوردستاني بقتل 13 مواطناً تركياً داخل سجن في منطقة كارة بإقليم كوردستان.

وقال والي ملاطية التركية، أيدين باروش، وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر الولاية، أورده موقع TRT عربي، إنه تم تحديد هويات 10 من أصل 13 مواطناً تركيّاً قتلوا على يد حزب العمال، مشيراً إلى أن إجراءات التعرُّف على هويات الآخرين في مركز الطب العدلي بملاطية متواصلة.

وبين أن المواطنين الأتراك الـ13، كانوا قد اختطفوا بين عامي 2015 – 2016 من قبل حزب العمال الكوردستاني وجرى نقلهم إلى مناطق مختلفة في إقليم كوردستان طيلة السنوات الست الماضية.

وأضاف باروش أن عناصر الحزب نقلوا المواطنين الأتراك مؤخراً إلى سجن في منطقة كارة، وقاموا بإعدامهم رمياً بالرصاص في الرأس والصدر، مشيراً إلى أنهم قتلوا في العاشر من شباط الجاري.

ونفى المسؤول التركي أن يكون هؤلاء الثلاثة عشر قد قتلوا خلال غارة جوية، مبيناً أن تحقيقات الطب العدلي أظهرت أن شخصاً منهم قتل برصاصة في الصدر والآخرون برصاصات في الرأس من مسافة قريبة.

وعثرت القوات التركية، اليوم الأحد، على جثث 13 تركياً لدى مداهمة إحدى مغارات حزب العمال الكوردستاني في منطقة كارة في إقليم كوردستان ضمن عملية "مخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انتهاءها بقتل 50 عنصراً من حزب العمال.