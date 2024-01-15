تركيا تلاحق 37 شخصاً أشادوا بالهجمات على جنودها في العراق

شفق نيوز/ ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الشرطة التركية اعتقلت 18 شخصاً بتهمة "الإشادة بالإرهاب" بعد مقتل 9 جنود أتراك في هجمات استهدفتهم في العراق يوم الجمعة الماضي.

ولفت التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن الجنود الأتراك قتلوا خلال اشتباكات مع حزب العمال الكوردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة "إرهابية"، وأن تركيا نفذت رداً على ذلك غارات جوية في العراق وسوريا.

ونقل التقرير عن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، قوله إن الشرطة التركية اعتقلت 18 شخصا لـ"إشادتهم بتنظيم إرهابي، ونشر دعاية إرهابية، ومعلومات مضللة" حول العمليات التركية في العراق.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير التركي إلى أن مذكرات اعتقال صدرت بحق 19 شخصاً آخرين في تركيا وخارجها، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وجاء ذلك، فيما قالت مصادر أمنية إن الاستخبارات التركية قتلت عضواً بارزاً في حزب العمال الكوردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، والمتهم بأنه قاد هجمات عدة على الجنود الأتراك في الماضي، خلال عملية أمنية في شمال العراق، وأن العديد من عناصر الحزب جرى قتلهم منذ يوم الجمعة بحسب ما أكدت وزارة الدفاع التركية.

وبينما لم يعلق الحزب على ذلك، قالت "رويترز" إن المدارس في أنحاء تركيا ألتزمت بدقيقة صمت صباح اليوم، حداداً على الجنود الأتراك المقتولين.