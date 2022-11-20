سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تركيا تكشف حصيلة عمليتها العسكرية في العراق وسوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-20T12:03:38+0000
تركيا تكشف حصيلة عمليتها العسكرية في العراق وسوريا

شفق نيوز/ كشفت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، حصيلة عملية "المخلب-السيف" الجوية التي تستهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني، شمالي العراق وسوريا.

وقالت الوزارة التركية في بيان، إن 89 هدفا، بما في ذلك ملاجئ ومستودعات ذخيرة، دمرت في ضربات جوية على قواعد لمسلحي حزب العمال الكوردستاني والموالين له شمالي العراق وسوريا.

وأضافت أن الضربات استهدفت قنديل، وأسوس، وهاكورك في العراق، وكوباني، وتل رفعت، والجزيرة، وديرك في شمال سوريا.

وتابعت أن "من يسمون بقادة التنظيم الإرهابي كانوا من بين الذين تم تحييدهم".

وأشارت الوزارة إلى أنه "بعد العملية التي تم فيها استخدام الذخيرة المحلية والوطنية في الغالب، عادت جميع طائراتنا بأمان إلى قواعدها".

وشددت على أن "القوات المسلحة التركية ستواصل الكفاح ضد الإرهاب من أجل أمن بلدنا وأمتنا بعزم وتصميم حتى يتم تحييد آخر إرهابي".

وسبق وأن أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، عن شنّ قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية في شمال العراق وسوريا، معتبرة أن هذه المناطق "يستخدمها إرهابيون كقواعد لهم".

related

بعد مكوثهم في العراق وسوريا .. تركيا تعتقل 19 داعشيا

Date: 2020-11-14 07:05:48
بعد مكوثهم في العراق وسوريا .. تركيا تعتقل 19 داعشيا

تركيا تشن عملية جوية واسعة في سوريا والعراق

Date: 2022-11-20 04:44:44
تركيا تشن عملية جوية واسعة في سوريا والعراق

طائرة تستهدف حراقات نفط بدائية بمناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا

Date: 2021-01-10 06:04:21
طائرة تستهدف حراقات نفط بدائية بمناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا

وزير ايراني: سنقدم لسوريا ما قدمناه للعراق

Date: 2019-07-09 15:49:29
وزير ايراني: سنقدم لسوريا ما قدمناه للعراق

أردوغان: لا مطامع لتركيا في سوريا ولا نريد الفوز على الأسد

Date: 2022-08-19 10:18:57
أردوغان: لا مطامع لتركيا في سوريا ولا نريد الفوز على الأسد

أردوغان عن عودة اللاجئين السوريين: لن نلقي بهم في أحضان القتلة

Date: 2021-07-22 07:09:31
أردوغان عن عودة اللاجئين السوريين: لن نلقي بهم في أحضان القتلة

روسيا تحذر أنقرة: لن نضمن سلامة الطائرات التركية فوق سوريا

Date: 2020-03-01 22:31:13
روسيا تحذر أنقرة: لن نضمن سلامة الطائرات التركية فوق سوريا

ترحيل عناصر من داعش وعائلاتهم من العراق وسوريا إلى مقدونيا الشمالية

Date: 2021-07-18 21:05:44
ترحيل عناصر من داعش وعائلاتهم من العراق وسوريا إلى مقدونيا الشمالية