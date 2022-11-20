تركيا تكشف حصيلة عمليتها العسكرية في العراق وسوريا

شفق نيوز/ كشفت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، حصيلة عملية "المخلب-السيف" الجوية التي تستهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني، شمالي العراق وسوريا.

وقالت الوزارة التركية في بيان، إن 89 هدفا، بما في ذلك ملاجئ ومستودعات ذخيرة، دمرت في ضربات جوية على قواعد لمسلحي حزب العمال الكوردستاني والموالين له شمالي العراق وسوريا.

وأضافت أن الضربات استهدفت قنديل، وأسوس، وهاكورك في العراق، وكوباني، وتل رفعت، والجزيرة، وديرك في شمال سوريا.

وتابعت أن "من يسمون بقادة التنظيم الإرهابي كانوا من بين الذين تم تحييدهم".

وأشارت الوزارة إلى أنه "بعد العملية التي تم فيها استخدام الذخيرة المحلية والوطنية في الغالب، عادت جميع طائراتنا بأمان إلى قواعدها".

وشددت على أن "القوات المسلحة التركية ستواصل الكفاح ضد الإرهاب من أجل أمن بلدنا وأمتنا بعزم وتصميم حتى يتم تحييد آخر إرهابي".

وسبق وأن أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، عن شنّ قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية في شمال العراق وسوريا، معتبرة أن هذه المناطق "يستخدمها إرهابيون كقواعد لهم".