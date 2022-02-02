تركيا تكشف تفاصيل "نسر الشتاء": تدمير 80 هدفاً في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الاربعاء، عن تدمير قرابة 80 موقعاً في 3 مناطق بمشاركة نحو 60 مقاتلة في إطار عملية "نسر الشتاء" التي استهدفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في العراق وسوريا.

وقالت الدفاع التركية، في بيان، نشرته وسائل اعلام رسمية، إن "طائراتنا استهدفت مواقع في قراجق (جبال قره جوخ) على عمق 165 كم وسنجار على عمق 85 كم شمالي العراق وديريك على عمق 9 كم شمالي سوريا"، مبينة أن "مقاتلات وطائرات مسيرة شاركت في عملية "نسر الشتاء في العراق وسوريا".

وأوضحت الوزارة، أنه تم خلال العملية، "تدمير قرابة 80 موقعا في 3 مناطق بمشاركة نحو 60 مقاتلة"، مضيفة أن القوات المسلحة التركية دمرت مخابئ وأوكارا وتحصينات وكهوفا ومستودعات ذخيرة ومقرات قيادة ومعسكرات تدريب يستخدمها من وصفتهم بـ"الإرهابيين" في مناطق ديريك (المالكية) شمالي سوريا وسنجار وقره جوخ شمالي العراق.

وأوضح البيان أنه "جرى استهداف الإرهابيين وما يرتبط بهم فقط خلال العملية التي تم إظهار حساسية كبيرة أثناء التخطيط لها وتنفيذها، كما كان الحال في العمليات السابقة".

وأشارت إلى استخدام ذخيرة محلية الصنع بنسبة كبيرة خلال العملية التي تم فيها إبداء مراعاة قصوى بشأن سلامة أرواح المدنيين وممتلكاتهم فضلا عن حماية البيئة، بحسب قول البيان.

واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراج، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان ومصدر أمني قد افادا بأن طائرات تركية قصفت مساء يوم الثلاثاء مخيم مخمور بمحافظة نينوى والواقع على بعد 50 كيلومترا جنوب أربيل، ومواقع لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في جبال قره جوخ.

وأدانت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، العملية التركية، في وقت قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إن قوات بلاده قصفت ليلا مواقع لحزب العمال الكوردستاني في 3 مناطق في إطار عملية "نسر الشتاء" شمالي العراق وسوريا.

وقال أردوغان في خطابه أمام الجمعية العامة لاتحاد رجال الأعمال الشباب في تركيا، بالعاصمة أنقرة، "عندما قلت إننا سندخل أوكار الإرهابيين في غابار وجودي وتندورك وبيستلار ديرالار (مناطق في شمال العراق وشرق وشمال شرقي تركيا) كان هناك من يسخر من ذلك. ها قد دخلنا إلى أوكارهم".

وأضاف: "قصفنا ليلاً مواقع (لحزب العمال) في 3 مناطق ولم يتمكنوا من العثور على مكان يفرون إليه".