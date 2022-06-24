تركيا تكافح لاحتواء حريق الغابات من البر والجو

شفق نيوز/ سعى رجال الإطفاء إلى احتواء حريق غابات في جنوب غرب تركيا من البر والجو يوم الجمعة مع اشتعال النيران لليوم الثالث في ظل شدة الرياح التي تنشر ألسنة اللهب في أنحاء منطقة جبلية.

وأثارت مشاهد الغابات المحترقة بالقرب من منتجع مرمريس المطل على بحر إيجه مخاوف من تكرار حرائق العام الماضي التي دمرت حوالي 345950 فدانا في أنحاء المنطقة.

وأظهرت لقطات لرويترز تصاعد الدخان من التلال، فيما انتشر الحريق عبر الغابات في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة، بينما أسقطت طائرات هليكوبتر وطائرات المياه على ألسنة اللهب طوال اليوم.

وساعدت الشرطة رجال الإطفاء بعربات مزودة بخراطيم المياه في محاولة لإخماد الحريق الذي بدأ حوالي الساعة الثامنة مساء الثلاثاء.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن شخصا اعتقل وإنه اعترف بإحراق الغابة بسبب الإحباط المرتبط بمشكلات عائلية.

وذكر وزير الصحة فخر الدين قوجة في ساعة متأخرة من مساء الخميس أن 29 شخصا أصيبوا في الحريق ولا يزال شخصان يتلقيان العلاج في المستشفى.

وصرح مسؤولون بأنه تم إجلاء نحو 274 شخصا كإجراء احترازي.

ويقول العلماء إن تغير المناخ بفعل الأنشطة البشرية يجعل الموجات الحارة أكثر تكرارا وأكثر حدة.