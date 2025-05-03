تركيا تقرر غلق مجالها الجوي أمام طائرة نتنياهو

شفق نيوز/ أكدت تركيا، اليوم السبت، إغلاق مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، الذي يتعتزم زيارة أذربيجان.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن "الادعاء بأن تركيا فتحت مجالها الجوي لطائرة نتنياهو الذي روجته بعض حسابات التواصل الاجتماعي عار من الصحة".

وأضاف المكتب: "لا يوجد أي دليل على فتح المجال الجوي التركي أمام زيارة نتنياهو إلى أذربيجان في 8 مايو/أيار".

ومن المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الأيام من 7 إلى 11 مايو/أيار الجاري، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق.

وذكرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن تركيا ستسمح لطائرة نتنياهو بالتحليق في أجوائها بناء على طلب باكو، إلا أن الحكومة التركية لم تعلق رسميا على هذه التقارير حتى الآن.

وكانت تركيا رفضت أيضا في نوفمبر 2024 السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالمرور عبر مجالها الجوي إلى أذربيجان، حيث كان من المقرر أن يحضر قمة الأمم المتحدة للمناخ.