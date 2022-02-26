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تركيا تغلق البحر الأسود أمام السفن الروسية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-26T14:28:31+0000
تركيا تغلق البحر الأسود أمام السفن الروسية

شفق نيوز/ قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن تركيا وافقت على منع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود، عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، لكن أنقرة لم تؤكد ذلك.

وجاء إعلان زيلينسكي في بيان بعدما أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وفق "رويترز".

وقال زيلينسكي :" أتقدم بالشكر للرئيس التركي والشعب التركي لدعمهم الكبير".

وأضاف: "حظر مرور "السفن الحربية إلى البحر الأسود وتقديم الدعم العسكري والإنساني الكبير أمر بالغ الأهمية اليوم".

وتابع: "شعب أوكرانيا لن ينسى ذلك".

لكن وكالة "الأناضول الرسمية التركية لم تشر حتى الآن لهذا الأمر في تغريدات أوردتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" عن المكالمة بين الزعيمين.

وقالت في تغريدات عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إن أردوغان أبلغ زيلينسكي بأن تركيا تبذل جهودا من أجل التوصل إلى هدنة في أقرب وقت للحد من إلحاق المزيد من الخسائر بـأوكرانيا.

وكانت الخارجية التركية أعلنت، الجمعة، أن أنقرة لا تستطيع تلبية الطلب الأوكراني بمنع السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تدرس طلب كييف، لكنه أضاف أن "لروسيا الحق بموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، في إعادة السفن إلى قواعدها الأصلية، وهي البحر الأسود في هذه الحالة".

وأضاف أنه "حتى إذا قررت تركيا بعد عملية قانونية قبول طلب أوكرانيا وإغلاق المضيقين أمام السفن الحربية الروسية، فلن يتم المنع إلا من السفر في الاتجاه الآخر، بعيدا عن قواعدهم الأصلية في البحر المتوسط".

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