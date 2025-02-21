تركيا تغتال عنصرين من العمال الكوردستاني في العراق

شفق نيوز/ أفادت مصادر تركية، يوم الجمعة، بأن الاستخبارات اغتالت عنصرين من حزب العمال الكوردستاني في عملية بمنطقة هاكورك بإقليم كوردستان.

وقالت المصادر، أنه تم قتل "زهرة سبت" الملقبة بـ"روجدا آزاد"، و"سرهات أردوغان" الملقب "تشيراف جودي" في العملية، بحسب وكالة "الأناضول".

وبينت "تم تحييد العنصرين، المطلوبين لارتكابهما جرائم، بعد تحديد مكانهما في عملية استهداف مباشر، حيث كانا بصدد تنفيذ عمل ضد القوات التركية".

وتنفذ تركيا عمليات لملاحقة حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا، كما أن الحزب يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية.