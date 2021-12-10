تركيا تعلن إنقاذ 92 مهاجراً في مياهها الإقليمية

أنقذت السلطات التركية 92 مهاجرًا غير نظامي قبالة ولاية إزمير غربي البلاد بعد أن أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وقالت قيادة خفر السواحل التركية في بيان الجمعة إنها رصدت زورقين مطاطيين يقلان مهاجرين غير نظاميين قبالة قضاء "تششمه" التابع لإزمير.

وأوضح البيان أن القيادة أرسلت زورقًا إلى المنطقة ليتم إنقاذ 82 مهاجرًا تبين أن الجانب اليوناني أجبرهم على العودة إلى المياه التركية.

كما أنقذت فرق خفر السواحل 10 مهاجرين على متن قارب قبالة سواحل قضاء "ديكيلي" التابع لإزمير.

ومن المقرر أن يحال المهاجرون إلى مديرية الهجرة في الولاية.