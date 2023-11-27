تركيا تعلن مقتل 3 من جنودها في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الاثنين، مقتل ثلاثة من جنودها باشتباك مسلح مع حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا والقوات المسلحة وأمتنا النبيلة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق من الشهر الجاري عن تدمير 17 موقعاً لحزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وانطلقت عملية "المخلب القفل" التركية في محافظة دهوك في نيسان/ أبريل 2022، بهدف القضاء على المقاتلين التابعين لحزب العمل الكوردستاني في المنطقة، ضمن سلسلة عمليات عسكرية ضد الحزب شمالي العراق وسوريا.

ومساء يوم أمس الأحد، أبلغت مصادر محلية في دهوك، وكالة شفق نيوز، بأن اشتباكات وقعت في وادي "إيسفكا" القريب من مجمع قدش شمالي دهوك، بسفح جبل متين، بين عناصر من حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي، دون ذكر تفاصيل إضافية.