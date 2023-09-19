تركيا تعلن مقتل قيادية عمالية بوحدات حماية الشعب في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل أومان درويش، المسؤولة عن تنظيم "وحدات حماية الشعب" في منطقة منبج السورية.

وقالت وكالة الأناضول إن جهاز الاستخبارات أوضح أن "الملقبة بـسارة/ شروين دريك انضمت إلى تنظيم حزب العمال الكوردستاني، عام 1998، وكانت من قياديي ما يسمى الوحدة التي تم إنشاؤها لتنفيذ عمليات في المدن الكبرى بتركيا، وأشرفت على تنظيم العمليات المخطط تنفيذها ضد تركيا انطلاقا من سوريا".

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب، المنضوية تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية التي يدعمها التحالف الدولي لمحاربة داعش، امتدادا لحزب العمال الكردستاني، وتصنفها إرهابية.

وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات التركية راقبت درويش المسؤولة عن عمليات ضد القوات العاملة في منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وأكدت "تحييد الاستخبارات" درويش وحراسها في عملية بمنطقة منبج، بحسب البيان التركي.