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تركيا تعلن مقتل خمسة عناصر من حزب العمال بنيران "الكوماندوز"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-26T08:42:35+0000
تركيا تعلن مقتل خمسة عناصر من حزب العمال بنيران "الكوماندوز"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، تحييد 5 مسلحين من حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب الكوردية، قالت إنهم حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان عبر "تويتر" إن القوات الخاصة التركية (الكوماندوز ) حيدت 5 إرهابيين من حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب، أطلقوا النار تجاه منطقة عملية "نبع السلام" وحاولوا التسلل إليها، بهدف زعزعة أجواء الأمان والاستقرار فيها".

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت الاثنين تحييد 35 عنصرا من "العمال الكوردستاني" في الأيام الثلاثة السابقة في المنطقة التي سيطر عليها الجيش التركي وقوات موالية له جراء عملية شنتها أنقرة في أكتوبر عام 2019 ضد الوحدات الكوردية شرقي الفرات وأطلقت عليها اسم "نبع السلام".

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