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تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في اقليم كوردستان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-09T07:38:09+0000
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء مقتل احد جنودها خلال المعارك مع حزب العمال في اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان ان "الجندي (خليل كوج) أصيب في الثالث من الشهر الجاري بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة لعناصر حزب العمال كانت مزروعة على الطريق وتوفي بعد نقله الى المستشفى متأثرا بجراحه".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أمس الأول مقتل أحد جنودها خلال المعارك مع حزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية بين اقليم كوردستان وتركيا.

وأطلقت تركيا في شهر نيسان/أبريل الماضي عملية "المخلب ـ القفل " ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي إقليم كوردستان، العراق.

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