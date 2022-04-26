تركيا تعلن مقتل أحد جنودها بهجوم صاروخي لحزب العمال

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، مقتل أحد جنودها متأثرا بجراحه إثر إصابته، في عملية عسكرية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن الجندي ويدعى فرات جانلي كان يشارك في عملية "المخلب – القفل" ضد حزب العمال الكوردستاني، أًصيب في هجوم صاروخي".

وأطلقت تركيا فجر 14 أبريل/نيسان الجاري، عملية "المخلب- القفل" ضد العماليين في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان داخل اقليم كوردستان العراق.

وغداة إطلاق العملية، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد، وأبلغته احتجاجها بشأن العملية.

وتقول أنقرة أن عملياتها ضد حزب العمال تأتي ردا على هجمات ينفذها داخل أراضيها بين الحين والآخر، مستهدفا عناصر الأمن والجيش.