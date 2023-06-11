تركيا تعلن مقتل جنديين لها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، مقتل جنديين اثنين جراء انفجار عبوة ناسفة، في إقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "جنديين تركيين لقيا مصرعهما في إقليم كوردستان، جراء انفجار عبوة ناسفة (لغم أرضي) زرع في منطقة عمليات (المخلب- القفل) من قبل أعضاء حزب العمال الكوردستاني".

وأضافت أن "الجنديين تم نقلهما إلى المستشفى سريعاً، إلا أنهما فارقا الحياة نتيجة إصاباتهما".

وانطلقت عملية "المخلب القفل" التركية في أقصى شمال اقليم كوردستان العراق، في شهر أبريل/نيسان من العام 2022 الماضي، بهدف القضاء على المقاتلين التابعين لحزب العمل الكوردستاني في المنطقة.