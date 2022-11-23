تركيا تعلن قصف نحو 500 موقع في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي، يوم الأربعاء، تحييد 254 عنصرا وقصف 471 موقعا لهم منذ انطلاق عملية "المخلب - السيف" شمالي العراق وسوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم، خلال اتصال مرئي من مركز العمليات التابع للقوات البرية التركية، مع قادة الوحدات الحدودية، وفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

وتلقى أكار برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش يشار غولر، معلومات من القادة الميدانيين عن التطورات الأخيرة وقدم لهم توجيهات.

وقال الوزير إن عملية "المخلب - السيف" بدأت بهجوم جوي هو الأكبر والأشمل والأكثر تأثيرا في الفترة الماضية، وإنها متواصلة بنجاح.

وفجر الأحد، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب في إقليم كوردستان العراق وشمال سوريا.