تركيا تعلن قتل 8 "عماليين" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء، عن قتل ثمانية من عناصر حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، أن قواتها قتلت ثمانية من عناصر حزب العمال الكوردستاني في منطقتي حفتانين وعملية "المخلب - القفل" في كوردستان.

ويتخذ حزب العمال الكوردستاني من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا، والزاب، وأفاشين ـ باسيان، في إقليم كوردستان.