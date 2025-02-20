تركيا تعلن قتل 408 "عماليين" منذ مطلع العام الحالي في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، عن قتل 31 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في الأسبوع الأخير، خلال العمليات العسكرية المستمرة شمالي العراق وسوريا.

وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام في الدفاع التركية، زكي آق تورك، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، إن إجمالي عدد "العماليين" الذين تم قتله منذ مطلع العام الحالي بلغ 408 عناصر من حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا.

وتنفذ تركيا عمليات ضد حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا.