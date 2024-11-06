تركيا تعلن قتل 4 "عماليين" وضبط أسلحة وذخائر في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء، عن قتل أربعة من عناصر حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا، وضبط أسلحة وذخائر للحزب في إقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، أن قواتها قتلت اثنين من العماليين في منطقة عمليات "المخلب ـ القفل" بإقليم كوردستان، واثنين آخرين في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وأشارت إلى أن جنوداً أتراك كانوا يقومون بتمشيط منطقة عملية "المخلب – القفل" في إقليم كوردستان، وعثروا على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر العائدة لحزب العمال الكوردستاني، وقاموا بتدميرها.

وأوضحت أنه من بين الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها، بحسب البيان، مضادات دروع، وبنادق قناصة ومناظير وبنادق آلية ومسدسات وذخائر متنوعة.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، بإقليم كوردستان.