تركيا تعلن قتل 15 "عمالياً" في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، عن قتل 15 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا.

وأفادت الوزارة في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، بأن الجيش التركي قتل اثنين من حزب العمال في منطقة كارا شمالي العراق.

وأشارت إلى قتل 13 آخرين في مناطق عمليات "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019، ضد الحزب العمال الكوردستاني.