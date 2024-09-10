تركيا تعلن قتل 13 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، عن قتل 13 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، أن القوات المسلحة التركية قتلت 11 عنصراً من "بي كي كي/ واي بي جي" في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون شمالي سوريا، واثنين آخرين من حزب العمال الكوردستاني في منطقة كارا شمالي العراق.

وكانت القوات التركية نفذت بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري" عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في العام 2016، و"غصن الزيتون" في العام 2018، و"نبع السلام" في العام 2019 ضد تنظيمي "داعش" وحزب العمال الكوردستاني.

ويتخذ "بي كي كي" من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.