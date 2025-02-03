تركيا تعلن قتل مسؤول بوحدات حماية الشعب في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت وكالة "الأناضول" شبه الرسمية التركية، يوم الاثنين، أن جهاز الاستخبارات التركية قتل "محمود أغجة"، الذي كان مسؤولاً في وحدات حماية الشعب، بمنطقة عين العرب التابعة لمحافظة حلب السورية.

وذكرت الوكالة نقلاً عن مصادر أمنية تركية، أن أغجة شارك بتخطيط العديد من العمليات التي نُفّذت داخل الأراضي التركية منذ العام 2015.

وأفادت المصادر الأمنية أنه تم تحييد أغجة أثناء حضوره اجتماعاً لوحدات الشعب في منزل بمنطقة عين العرب.

وأشارت إلى أن أغجة التحق بحزب العمال الكوردستاني قبل أن يصبح مسؤولاً في وحدات حماية الشعب عام 2006، وشارك في العديد من العمليات التي استهدفت عناصر الشرطة وقوات الأمن التركية.