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تركيا تعلن "أعلى درجات الخطر"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-27T13:25:14+0000
تركيا تعلن "أعلى درجات الخطر"

شفق نيوز/ شهدت ولايات عدة في شمال تركيا، يوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة، تسببت في سيول جرفت الطرق، ما دفع السلطات إلى إعلان أعلى درجات الخطر.

وأفادت وسائل إعلام تركية، أن "السلطات أصدرت تحذيرات للمواطنين في ست ولايات شمالية، من أن مستوى المياه في الأودية والأنهار قد وصل إلى نقطة الفيضان".

في السياق، أغلقت السلطات التركية، الطريق السريع الرابط بين كاستامونو وإينبولي أمام حركة المرور بسبب الانهيارات. يشار إلى أن سوء الأحوال الجوية وهطول كميات كبيرة من الأمطار تسبب في انجراف مركبات إلى البحر، وانهيار عدد من الجسور التركية.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات هناك يوم الاثنين، حالة الطوارئ وإغلاق الطريق الرابط بين روسيا وجورجيا بسبب تدهور الأحوال الجوية.

وبوقت سابق، من اليوم، أبلغ عمدة سوتشي الروسية، أليكسي كوبايغورودسكي، إن منطقة لازاريفسكي في المنتجع تضررت بسبب العواصف والأمطار، ما تسبب في تدمير 98 منزلا، كما انجرفت سيارات عدة إلى البحر.

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